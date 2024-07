Rovella e la voglia di rilancio con Baroni: obbiettivo riprendersi la Lazio

Nicolò Rovella, dopo aver superato le sfide imposte da un infortunio alla pubalgia, è più che mai determinato a riprendere un ruolo da protagonista nella Lazio. La sua prima esperienza in biancoceleste, sotto la guida di Maurizio Sarri, aveva dimostrato il suo notevole potenziale: Sarri lo aveva infatti scelto come titolare, riconoscendo in lui qualità tecniche e tattiche di spicco. Durante quel periodo, Rovella aveva mostrato lampi di brillantezza che avevano entusiasmato tifosi e adetti ai lavori, consolidando la sua posizione come uno degli elementi più promettenti del centrocampo biancoceleste.

L'infortunio e l'arrivo di Tudor

Tuttavia, la sua ascesa fu interrotta da una ricaduta dell'infortunio alla pubalgia, un contrattempo che si è susseguito all'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Il cambio di allenatore portò a una revisione delle scelte tattiche e di formazione, con Tudor che, a causa delle caratteristiche fisiche di Rovella, non lo considerava pienamente adatto al suo stile di gioco. Questo cambio di direzione tattica frenò l'impiego del giovane centrocampista, limitando le sue apparizioni in campo e, di conseguenza, il suo impatto sulla squadra.

Baroni, con lui Rovella vede di nuovo la luce

Ora, con una nuova stagione all'orizzonte e sotto la guida di Marco Baroni, Rovella è impaziente di voltare pagina e di riaffermarsi. L'obiettivo è chiaro: riconquistare quel ruolo di titolare che ha tanto amato e che non ha mai smesso di desiderare. Il primo ritiro ad Auronzo di Cadore rappresenta per lui non solo un test fisico ma anche un momento cruciale per dimostrare il suo valore e la sua resilienza.

Rovella sa che la strada per il riscatto passa attraverso il duro lavoro e la costanza, ma è pronto a tutto pur di dimostrare di essere all'altezza delle aspettative. La Lazio, dal canto suo, ripone grande fiducia nelle sue capacità e spera che possa essere una delle chiavi per una stagione di successo. La combinazione di determinazione, talento e un nuovo inizio tecnico potrebbe essere la formula vincente per Nicolò, il quale si è detto spesso desideroso a lasciare un'impronta indelebile nella storia del club.