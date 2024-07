La Uefa annuncia: "Nuova linea di comunicazione tra arbitri e giocatori in tutte le competizioni"

Questa sera andranno in scena i primi Quarti di Finale di EURO2024: Spagna-Germania e Portogallo-Francia. Questo Europeo ha apportato una nuova regola e linea di comunicazione tra arbitro e giocatori in campo, infatti SOLO il Capitano potrà parlare e “protestare” sempre nei limiti con l'Arbitro, mentre verrà ammonito qualsiasi calciatore che protesterà con l'arbitro.

Poco fa la UEFA attraverso un comunicato ufficiale sui propri portali ha annunciato che la regola sopracitata introdotta ad EURO2024 verrà inserita e dovrà essere rispettata in tutte le competizioni UEFA a partire dalla prossima settimana.

Dalla prossima settimana, i capitani saranno gli unici giocatori autorizzati a discutere con l'arbitro nelle competizioni UEFA per club.

A UEFA EURO 2024 sono state introdotte nuove regole sul rapporto tra arbitri e giocatori in campo, per migliorare la comunicazione delle decisioni e ispirare fiducia reciproca.

Il successo di questo nuovo approccio a UEFA EURO 2024, ben compreso dai giocatori e accolto dall’opinione pubblica come un progresso indiscutibile per l’immagine del calcio, ci convince sempre più che questa sia la strada da seguire. Il fair play e il rispetto sono valori che il calcio, lo sport più seguito al mondo, deve trasmettere alla società.

A partire dalla nuova stagione, che prenderà il via la prossima settimana, questo approccio sarà esteso a tutte le competizioni UEFA per club.

Gli arbitri avranno una linea di dialogo aperta con le squadre per spiegare le decisioni più importanti, comprese quelle al VAR. Le informazioni e le spiegazioni verranno date solo ai capitani, gli unici giocatori autorizzati a parlare con l'arbitro e a chiedere chiarimenti in modo rispettoso.

I capitani devono assumersi la responsabilità anche nei confronti dei compagni, chiedendo loro di rispettare l'arbitro, tenere le distanze e non circondare gli ufficiali di gara.

Se il capitano è il portiere, che nella maggior parte dei casi non è vicino all'azione, le squadre sono invitate a nominare un solo giocatore di movimento autorizzato a parlare con gli arbitri per ricevere spiegazioni.

I giocatori che non rispettano queste istruzioni e si avvicinano agli arbitri per mostrare dissenso o agire in modo irrispettoso saranno ammoniti.