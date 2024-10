Lazio-Genoa, Noslin a LSC: “E’ un gol importante per me. Baroni…”

E’ stato suo il gol che ha stappato il match tra Lazio e Genoa: stiamo parlando di Noslin, autore di una grande gara. L’olandese sembra essersi sbloccato e al termine del match è intervenuto ai microfoni di LSC, queste le sue parole.

Io mi alleno per questo, ieri durante l'allenamento ho fatto un gol simile. Sono molto felice per la rete. Questo gol è importante per me, lavoro tutti i giorni duramente per questo, io ho tanti giocatori davanti, ma voglio sfruttare le mie chance al 100%. Baroni? Non mi aspettavo un impatto del genere, quando ho visto il mio nome tra gli undici titolari sono stanto contento. Lo conosco dai tempi di Verona, sta facendo molto bene, sono contento per lui. Il mio taglio di capelli? Il più bello, ma anche quelli di Guendouzi non sono male.