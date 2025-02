Al via le prove tattiche anti-Monza: solo tre gli assenti

Ieri sono arrivate buone notizie dall'infermeria con Baroni che ha ritrovato sul campo sia Lazzari sia Nuno Tavares, notizia preziosissima visto l'esito degli esami, arrivato ieri, di Hysaj e l'esclusione dalla lista Serie A di Luca Pellegrini. La Lazio è attesa dal confronto con il fanalino di coda di questa Serie A, il Monza di Salvatore Bocchetti, match in programma domenica alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma con i ragazzi di Baroni che non dovranno sottovalutare l'avversario per continuare a portare punti in cascina per rimanere aggrappati alla zona Champions.

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello, baroni ha ritrovato la squadra sul campo dando il via alle prove tattiche.

Assenti e presenti

Baroni ha praticamente potuto contare sul gruppo squadra al completo, fatta eccezione per Patric, Hysaj e Vecino. Il centrale spagnolo ed il centrocampista uruguayano ieri avevano svolto un lavoro differenziato sul campo mentre oggi sono stati tenuti a riposo da compiti all'interno del rettangolo verde di gioco.

Le prove tattiche

Con il rientro di Nuno Tavares e Lazzari, Baroni può tirare un sospiro di sollievo per quel che riguarda i terzini con il solo Marusic che era rimasto a disposizione. Il terzino portoghese si candida fortemente per il suo ritorno sulla fascia sinistra dal 1', mentre a Lazzari dovrebbe essere preferito il montenegrino. Per le restanti caselle il conto è presto fatto con Baroni che va verso la scelta per la solita formazione titolare biancoceleste. Tempo per ponderare le scelte ce n'è ma tutto porta a vedere la migliore Lazio contro il Monza.