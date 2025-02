Provstgaard si presenta: “Ho fatto un grande salto, sono pronto. Sui tifosi e la pressione…”

Si è appena concluso la sessione invernale di calciomercato e la Lazio ha concretizzato ben tre colpi per rinforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di rispondere ai numerosi impegni dei prossimi mesi fra campionato, Europa League e Coppa Italia. Come annunciato dalla società qualche giorno fa, in data odierna, a partire dalle ore 14:30, si è svolta la conferenza stampa dei tre nuovi acquisti, fra cui quella di Oliver Provstgaard. Il giocatore è approdato in biancoceleste qualche giorno fa ed è pronto a dimostrare tutto il suo talento con l’aquila sul petto. Il danese, classe del 2003 arrivato dal Velje, è un difensore centrale mancino di buone prospettive che Baroni potrà far crescere a Formello a fianco di Romagnoli, Gila e compagni.

L’introduzione di Fabiani

Lo chiamo Oliver. È un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo fatto un'operazione sulla falsa riga di quella di Mandas, anticipando i tempi di inserimento per far sì che in questi mesi prenda conoscenza del mondo Lazio. È un giocatore importante, ha delle doti innate una stazza fisica imponente. Non inganni la sua statura ma è anche rapido nei primi passi, un calciatore importante che non potrà che fare un ottimo percorso. Non a caso lo abbiamo preso a titolo definitivo.

