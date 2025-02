Goldoni alla presentazione dell'album Panini Calciatrici: "È un privilegio, un passo gigante…"

È stato presentato questa mattina il nuovissimo album firmato da Panini SPA “Calciatrici 2024-25”. Alla conferenza stampa di presentazione hanno presenziato: il presidente della FIGC Gabriele Gravina, rieletto ieri per il quadriennio 2025-28, la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e il direttore mercato Italia Panini Alex Bertani. Prevista anche la presenza, tra gli altri, del Ct della Nazionale femminile Andrea Soncin, del capodelegazione della Nazionale maschile Gianluigi Buffon, di Chiara Marchitelli - capodelegazione della Nazionale femminile nonché responsabile del settore femminile per AIC - e di Renzo Ulivieri, presidente AIAC.

La Panini SPA e la Divisione Serie A Femminile hanno tenuto questa mattina presso l'Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton a Roma la conferenza stampa di presentazione del nuovissimo album collezione “Calciatrici 2024-25” firmato da Panini. Nel corso dell'evento di presentazione era presente anche uno dei volti più noti della Lazio Women: Eleonora Goldoni, che ha commentato così l'uscita di questo nuovo album.

Fa strano, è un passo gigante. È un privilegio per noi: rappresentiamo un modello per tante bambine che da oggi iniziano a collezionare le figurine con la speranza di esserci un giorno. È bello essere ispirazione e motivazione per queste bambine che sognano insieme a noi