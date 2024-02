GdS | Veron: "La Lazio è nel mio cuore, la seguo sempre. Stasera servirà un'impresa, ma..."

Mancano poche ore ormai al fischio di inizio di Lazio-Bayern Monaco, gara entusiasmante quanto complicata per i biancocelesti. Per parlare del match alle porte è intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista laziale Juan Sebastián Verón che con il popolo biancoceleste ha mantenuto legame speciale.

La Lazio è nel suo cuore, ribadisce la Brujita che segue ancora il campionato italiano: per lui, nonostante la discontinuità, le posizioni utili per le coppe sono ancora alla portata dei laziali. Sulla sfida di stasera invece Veron è ottimista: secondo l'argentino servirà sì un'impresa alla Lazio, ma nel calcio niente è scontato. Il Bayern, sottolinea anche l'ex centrocampista, è sicuramente superiore ai biancocelesti per organico ma la determinazione di un gruppo solido potrebbe portare i capitolini a tenere aperta la sfida fino al ritorno.

Infine la strega ha anche elogiato Sarri: all'ex Lazio piace l'idea di calcio del tecnico toscano, che prevede di giocarsi sempre le partite ed imporsi, avendo come scopo il dominio del campo: "Poi, lo sapete bene, la differenza la fanno sempre i giocatori. Se hai i fuoriclasse, è più facile vincere. La mia Lazio, che aveva Mancini, Mihajlovic, Nesta, Stankovic, Nedved, Salas, non avrebbe temuto più di tanto questo Bayern. Ma adesso è un’altra storia, e ci si deve adeguare”, ha concluso.