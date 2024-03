Biancocelesti in nazionale, il calendario degli appuntamenti

Dopo la vittoria dello scorso sabato, ottenuta sul campo del Frosinone per 2-3, la Lazio è tornata al successo dopo tre sconfitte consecutive in campionato, salendo a quota 43 punti e rimanendo al nono posto in classifica, in attesa dell'arrivo a Roma di Igor Tudor, tecnico croato scelto per prendere il posto del dimissionario Maurizio Sarri. Ci saranno due settimane di sosta prima della trentesima giornata di Serie A, che vedrà la Lazio impegnata all'Olimpico contro la Juventus di Allegri: gara in programma sabato 30 marzo alle 18.00.

Poco meno di due settimane dunque a disposizione di Tudor per iniziare a gettare le basi per la sua nuova esperienza in biancoceleste. Un breve periodo che sarà contraddistinto dalle assenze dei cinque calciatori convocati dalle rispettive nazionali: Zaccagni, Vecino, Hysaj, Marusic e Isaksen.

Doppio impegno per Mattia Zaccagni e l'Italia di Luciano Spalletti, che giovedì alle 22.00 scenderà in campo contro il Venezuela, nella prima delle due sfide previste negli Stati Uniti. Tre giorni dopo alle 21.00 gli azzurri affronteranno invece l'Ecuador di Felix Sanchez.

Doppio appuntamento anche per Matìas Vecino, che prenderà parte con il suo Uruguay alla doppia sfida con il Basque Country e con la Costa d’Avorio: le due gare sono in programma sabato alle 20.30 e il prossimo martedì alle 20.30.

Come di consueto Elseid Hysaj farà parte dell'Albania guidata dal brasiliano Sylvinho, impegnata tra venerdì e il prossimo lunedì nelle gare con Cile e Svezia.

Dopo il terzo posto ottenuto nel Gruppo G, il Montenegro di Adam Marusic non è riuscito a centrare la qualificazione ai prossimi Europei. Messa alle spalle la delusione per il risultato mancato, arrivando dietro a Ungheria e Serbia, la nazionale guidata da Crnogorski Telekom sarà impegnata giovedì e il prossimo lunedì: prima la trasferta contro la Bielorussia, in programma alle 19.00, poi il match casalingo con la Macedonia del Nord alle 18.00.

Nei giorni scorsi è arrivata la convocazione anche per Gustav Isaksen, che con la sua Danimarca sarà coinvolto nelle sfide con Svizzera e Isole Faroe: le due gare andranno in scena sabato alle 20.00 e martedì 26 alle 20.15.

In attesa dell'intero gruppo a disposizione, Tudor dovrà lavorare in questi giorni orfano di questi cinque calciatori: con il suo arrivo previsto a Roma nel pomeriggio, l'ex tecnico di Hellas Verona e Marsiglia e pronto per la sua nuova avventura.