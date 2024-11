Lazio, le condizioni del ginocchio di Dele-Bashiru e gli aggiornamenti sui giocatori

Dele-Bashiru è tornato in Italia dopo un duro impatto al ginocchio sinistro subito durante gli impegni con la Nigeria. Nonostante il dolore, ha continuato a giocare per 77 minuti. La situazione è monitorata con attenzione, ma l’apprensione maggiore riguarda un altro giocatore della Lazio: Nuno Tavares.

Nuno Tavares e la mialgia: le ultime notizie

Il terzino Nuno Tavares, che avrebbe dovuto fare il suo debutto da titolare con la Nazionale portoghese, ha dovuto rinunciare a causa di una mialgia. Il CT Roberto Martinez ha spiegato che il giocatore aveva già manifestato fastidi al ginocchio nei giorni precedenti. Per chiarire la situazione, oggi è prevista una risonanza magnetica presso Villa Mafalda. Tavares, attualmente miglior assistman della Serie A con 8 assist, potrebbe dover fermarsi, e nel frattempo il Bologna si prepara con Pellegrini pronto a subentrare.

Calendario fitto e prevenzione degli infortuni

Il tecnico Baroni spera in buone notizie, ma non si correranno rischi, considerando il fitto calendario che attende la squadra fino alla fine del 2024: ben otto partite in 35 giorni. A sostegno della rosa ci sono i recuperi di Patric e Romagnoli, ufficializzati ieri, e l’atteso ritorno di Castrovilli.

Castrovilli: passi avanti verso il rientro

Per Castrovilli, i progressi sono evidenti. Dopo un controllo positivo all’inizio della settimana, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista ha rimosso i punti al ginocchio e avrà un nuovo controllo tra oggi e venerdì. Se tutto sarà confermato, potrà aumentare i ritmi della sua preparazione per il rientro in campo. Per ora, l’ipotesi di un taglio dalla lista convocati resta remota.