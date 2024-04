Buon compleanno all'ex biancoceleste Paolo Negro: il messaggio di auguri della Lazio

Oggi, 16 aprile, è una giornata speciale per un ex calciatore della Lazio: è il compleanno di Paolo Negro! L'ex difensore biancoceleste compie 52 anni.

Paolo Negro, i numeri della sua esperienza con la maglia della Lazio

Paolo Negro ha vestito la maglia biancoceleste per dodici stagioni, dal 1993 al 2005. Da calciatore della Lazio, l'ex difensore ha conquistato ben otto trofei con la maglia biancoceleste: uno Scudetto, il secondo della storia della Lazio nella stagione 1999/2000, tre Coppe Italia, arrivate nella stagione 1997/1998, 1999/2000 e 2003/2004, battendo rispettivamente in Finale Milan, Inter e Juventus, e due Supercoppe Italiane, arrivate nel 1998, con il 2-1 contro la Juventus, e nel 2000, grazie al 4-3 contro l'Inter.

Gli altri due trofei vinti con la maglia della Lazio invece, sono arrivati a livello internazionale: nel 1998/1999 ha alzato al cielo la Coppa delle Coppe, vinta dai biancocelesti in Finale contro il Maiorca per 2-1, mentre nell'agosto del 1999 è arrivata la Supercoppa Europea, vinta per 1-0 contro il Manchester United.

Compleanno Negro, gli auguri della Lazio

La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, sslazio.it, ha mandato un messaggio di auguri all'ex difensore biancoceleste, nel giorno del suo 52esimo compleanno. Di seguito il messaggio: