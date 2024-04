Bruno Giordano: "Felipe Anderson? La Lazio più di questo non poteva fare. Su Luis Alberto..."

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei.it, è intervenuto l'ex attaccante e bomber biancoceleste Bruno Giordano. Diversi i temi su cui si è soffermato: dal momento Lazio a Felipe Anderson, passando per Luis Alberto ed il calciomercato che verrà. Di seguito le sue dichiarazioni:

Bruno Giordano sulla questione Felipe Anderson

"Parallelismo di tecnica e carriera tra Anderson e D’Amico ci può stare, anche se Vincenzo ebbe seri problemi fisici soprattutto al ginocchio che lo condizionarono per tutta la carriera La Lazio più di fare le offerte presentate al brasiliano non poteva fare. Offrire circa 3 milioni l’anno per 5 anni e un ruolo in società è stata un’ottima offerta. Quella di Felipe è stata certamente una scelta di vita e infatti non è andato alla Juve, ma è tornato nel suo paese. Probabilmente la Lazio avrebbe dovuto fare qualcosa uno o due anni fa per rinnovare ed eventualmente vendere.

E’ vero, molti giocatori andranno via. Vorrà dire che si dovranno fare più cose sul mercato per tirare su un squadra competitiva".

Luis Alberto, le parole di Giordano sul calciatore spagnolo

"La sparata di Luis Alberto evidentemente ha radici più profonde, ma il giocatore dovrebbe capire che nessuna società ti dà la lista gratuita con 4 anni di contratto, perché si farebbe un danno economico. Tanto più che al Liverpool vanno riconosciuti anche dei soldi, quindi sarebbe addirittura una perdita. Non mi piacciono i contratti di giocatori già fatti con clausole che prevedono soldi al precedente proprietario. Luis Alberto deve ricordarsi che la sua carriera è solo biancoceleste perché prima non lo conosceva nessuno e dopo la Lazio chissà dove andrà. Se lo conoscono in Europa è merito della Lazio. Servirebbe riconoscenza e in un momento in cui la Lazio è in difficoltà avrebbe dovuto evitare quelle dichiarazioni".

Calciomercato estivo, il pensiero di Bruno Giordano