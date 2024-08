Frosinone-Lazio, ecco dove vedere l'amichevole dei biancocelesti: tutti i dettagli

Mancano due settimane scarse al ritorno in campo della Lazio in campionato. Baroni è pronto ad esordire con il Venezia neopromosso tra le mura dell'Olimpico il 18 agosto alle 20:45. Dopo l'amichevole di sabato scorso vinta per 3-0 in casa dell'Hansa Rostock, nella giornata di domani è prevista una sfida in casa del Frosinone, squadra retrocessa dal campionato scorso di Serie A. Ecco tutte le info del match

S.S.Lazio

Dove e quando vedere l'amichevole della Lazio con il Frosinone

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45. Il match sarà visibile su Dazn, sia in tv sia in streaming accedendo alla piattaforma tramite app o sito e sarà trasmessa in diretta anche sul sito ufficiale della Lazio. Inoltre sarà possibile vedere la partita in differita sul canale 233 di Sky.

I prossimi appuntamenti della Lazio

Prima dell'esordio in campionato con il Venezia, la Lazio sarà impegnata in diverse gare amichevoli: il 7 agosto ci sarà la sfida con il Southampton e il 10 agosto a Cadice si terrà la partita con in palio il trofeo Ramon de Carranza.