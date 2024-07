Paloni (intermediario Dele-Bashiru): "Può essere la sorpresa della Serie A. La Lazio ha fatto…"

Come ormai affermato in più occasioni dal direttore sportivo Angelo Fabiani la priorità attuale della Lazio è quella di cedere i giocatori considerati fuori dal progetto andando a definire sempre di più la rosa che mister Baroni avrà a disposizione per la prossima stagione.

La campagna acquisti della società biancoceleste, a questo punto, continuerà andando a sfruttare le occasioni che si creeranno sul mercato attingendo dalla liquidità proveniente dagli incassi dei calciatori partenti.

Tra i nuovi giocatori arrivati sin qui nella Capitale uno che si è visto ancora poco a causa di qualche problemino fisico legato agli alti carichi di lavoro in ritiro ad Auronzo di Cadore è stato Dele-Bashiru. Quest'oggi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto l'intermediario della trattativa tra il calciatore nigeriano e la Lazio, Paolo Paloni.

Depositphotos

Paloni, iniziamo ovviamente dall'operazione per Dele-Bashiru alla Lazio. Un nome che il grande pubblico non conosce.