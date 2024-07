Olimpiadi 2024, oggi la cerimonia d'apertura più grande di sempre: tutte le info

Oggi inizieranno le Olimpiadi 2024 a Parigi. O meglio, oggi avrà luogo la cerimonia d'apertura, mentre le gare vere e proprie inizieranno da domani. Non si sa ancora cosa ci aspetterà ufficialmente, perché molte indiscrezioni non sono ancora state confermate, ma dalle 19.30 verranno fugati tutti i nostri dubbi. Si tratta della cerimonia più grande di sempre: negli anni passati erano presenti in media 100mila spettatori, mentre per questa si parla di più del triplo.

Dove si svolge la cerimonia di apertura?

La festa avrà inizio appunto oggi venerdì 26 luglio alle 19.30 e terminerà quasi a mezzanotte, visto che la durata prevista è di circa 4 ore. Si svolgerà a Parigi, esattamente come 100 anni fa, e per la prima volta non si svolgerà in uno stadio: la cerimonia, infatti, avrà luogo sulla Senna, con 116 battelli che porteranno i più di 10mila atleti che prenderanno parte ai giochi olimpici. La sfilata sarà lunga 6 km, dal pont d'Austerlitz fino al Trocadero. L'Italia sfilerà per 91esima con i portabandiere Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo.

Dove vedere la cerimonia?

La festa si potrà seguire in diretta su Rai 2 dalle 19.30 e in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Il programma di oggi 26 luglio

Come detto precedentemente, la giornata di oggi è dedicata totalmente alla cerimonia di apertura, mentre le gare inizieranno domani. Il direttore artistico, Thomas Jolly, ha anticipato che lo spettacolo di stasera racconterà storie attraverso teatro, cinema, arte. Numerose indiscrezioni vedono la presenza, con conseguente duetto in La Vie En Rose, di Lady Gaga e Celine Dion, ma non è ancora confermato.