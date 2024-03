Manca sempre meno alla tanto attesa sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. La gara, partita per il ritorno degli ottavi del torneo, decreterà le sorti delle due squadre in Europa. La Lazio detiene il vantaggio di un gol dopo la vittoria dell'Olimpico dell'andata, risultato che andrà difeso a tutti i costi nella fortezza tedesca. Nella conferenza stampa della viglia, è intervenuto il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, che ha presentato così la sfida.

L'avvicinamento alla gara - “Grandi emozioni non le prove, serve coraggio qui. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà che troveremo in campo quindi servirà spirito di sacrificio, così come sappiamo che tutto può accadere quindi non dovranno mancare convinzione e coraggio. Non mi sembra una partita a cui presentarsi emozionati, bensì arrabbiati”.

Il momento della Lazio - “Non penso ci sia qualcosa che non funzioni, ma paghiamo il fatto di giocare spesso, ormai da tempo. E' un percorso che dobbiamo fare, giocare queste gare ci fa bene perché è un'esperienza enorme e servono per diventare una squadra competitiva ogni 72, cosa che ancora non siamo del tutto. Tuttavia, nell'ultimo periodo ho sensazioni positive; abbiamo i soliti difetti ma mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo".

Qualificazione - “Non esiste strada semplice. Ci auguriamo di ottenerla ma non sarà facile. Loro hanno molti giocatori di estrema qualità, quindi questo è un vantaggio quando si gioca in Coppa. Noi non possiamo pensare di difendere e basta, dovremo pensare a fargli male”.

Lazio-Milan - “Abbiamo fatto una grande partita, non siamo stati in sofferenza neanche in inferiorità numerica. Anzi, siamo andati vicini al gol prima e dopo l'1-0. Abbiamo mandato giù un boccone amaro che spero domani si trasformi in energia”.

Tifosi presenti a Monaco - “Li ringrazio per aver fatto il viaggio per sostenerci. Spero si faranno sentire domani e spero anche che andranno a casa meno arrabbiati di venerdì”.

Bayern Monaco - “Ci può stare il rientro di Davies dal primo minuto, così come ci possono stare altre mosse. Non cambia molto, in mezzo hanno anche giocatori importanti. La squadra ha grande qualità, vengono da 11 campionati vinti consecutivamente. Non ci preoccupiamo dei singoli, le preoccupazioni riguardano il livello qualitativo degli avversari. A livello fisico non ho dubbi sulla nostra prestazione, spero ci lascino spazio. I loro giocatori, che sono di qualità, possono far male in ogni momento".

Livello del calcio italiano - “Ha passato un periodo di difficoltà, ma se guardo i vari campionati non mi sembra che la serie A sia peggiore degli altri campionati. Siamo un gradino sotto alla Premier, per motivi economici, ma non mi sembra siamo sotto agli altri. Alcuni campionati hanno squadre di primissimo livello, però il livello medio delle nostre squadre non penso abbia niente di invidiare alle altre”.

Vecino e Zaccagni - “Stamattina stavano meglio rispetto a ieri. Sono due giocatori da spezzoni di partita, in attesa di poterli riallenare a fondo, cosa che anche il resto della squadra ha fatto poco, visti gli impegni ravvicinati. I dati di questa mattina mi hanno lasciato più sereno”.