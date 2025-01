Zaccagni post derby: "Non dobbiamo cancellare quanto fatto fin qui"

Nonostante il deludente esito del derby, Mattia Zaccagni, ha mostrato ottimismo per il futuro, mettendo in evidenza gli aspetti positivi della stagione. Il capitano biancoceleste ha cercato di mantenere la lucidità dopo la partita, sottolineando che, nonostante la sconfitta, il girone di andata della squadra è stato straordinario. La Lazio, nonostante gli ingenti investimenti delle altre squadre, si è confermata tra le formazioni di vertice, superando le aspettative iniziali. La squadra ha ottenuto risultati che, a inizio stagione, non erano scontati, e questo è stato il frutto di un lavoro collettivo e della determinazione del gruppo. Sebbene la sconfitta nel derby sia stata amara, Zaccagni ha sottolineato che la Lazio ha fatto un ottimo lavoro nel complesso e si trova in una posizione di classifica che rispecchia il suo impegno. Sebbene il derby sia sempre una partita speciale ed emotivamente intensa, bisogna ricordare l’obiettivo della squadra: quello di restare nella parte alta della classifica e di mantenere il focus sugli obiettivi stagionali. Adesso la Lazio dovrà concentrarsi sulle prossime sfide, non lasciandosi sopraffare dalla sconfitta, ma utilizzandola come spinta per continuare a crescere. Il girone di andata, pur con qualche difficoltà, è stato al di sopra delle aspettative, e la squadra è determinata a fare bene anche nel proseguimento della stagione. Ai microfoni di Dazn è intervenuto i capitano biancoceleste, di seguito le sue dichiarazioni.

Sul primo tempo

“Abbiamo rammarico per il primo tempo, approcciato male. Dobbiamo ripartire alzando la testa, come nel secondo tempo, quando abbiamo creato occasioni per riaprire la partita, ma il gol non è arrivato. Ci dispiace per i tifosi che ci hanno sostenuto fino all’ultimo. Ora dobbiamo pensare subito alla partita di venerdì, senza cancellare quanto di buono abbiamo fatto fin qui. Il primo tempo è stato approcciato nel modo sbagliato, i due gol ci hanno messo sotto.”

Sul gioco della Lazio