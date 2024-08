Il Marsiglia mette gli occhi su un ex-obiettivo della Lazio

La Lazio ha praticamente concluso l'acquisto del suo nuovo centravanti Boulaye Dia, che ha accettato l'offerta biancoceleste e già nelle prossime ore si formalizzerà il tutto con il calciatore senegalese che potrà sostenere le visite mediche nei prossimi giorni. Un altro grande pallino della Lazio è Michael Folorunsho, finito fuori rosa al Napoli valutato 12 milioni da De Laurentis con cui si sta trattando.

Nelle settimane passate la Lazio si era interessata anche all'acquisto di un esterno e aveva puntato Laurientè del Sassuolo salvo poi retrocedere davanti alle eccessive richieste della dirigenza neroverde. Adesso però spunta una nuova squadra interessata all'acquisto dell'esterno francese.

Interesse del Marsiglia per Laurientè

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Roberto De Zerbi avrebbe richiesto proprio Armand Laurientè per rinforzare il suo reparto di attacco all'Olympique Marsiglia. La squadra francese ha offerto al Sassuolo 12 milioni più bonus con riscatto obbligato al primo punto conquistato a febbraio. La dirigenza neroverde chiede invece 16 milioni più due di bonus con le parti che tratteranno in questi giorni per trovare una soluzione. L'offerta del club francese è simile a quella messa sul piatto da Lotito e Fabiani, ma in quel caso il Sassuolo era rimasto fermo sulle sue posizioni continuando a chiedere cifre più alte.

Depositphotos

La Lazio ha ora abbandonato i discorsi per un esterno offensivo che verranno ripresi semmai a fine mercato sfruttando qualche opportunità. Gli occhi sono ora tutti puntati sulla trattativa per Michael Folorunsho.

Il tweet di Alfredo Pedullà