Di Marzio: "Dia-Lazio tutto fatto, ma cambia la contropartita tecnica…"

La Lazio ha chiuso per Boulaye Dia e secondo quanto riportato da SKY già nella giornata di domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il suo contratto pluriennale che lo legherà alla Lazio. Marco Baroni ha dunque il suo nuovo attaccante da affiancare al Taty Castellanos, tuttavia nella trattativa con la Salernitana ci si sta accordando per cambiare la contropartita tecnica prevista nell'affare.

Cambia la contropartita tecnica, non più Gonzalez ma Ruggeri

Infatti secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, a fare il percorso inverso a Dia, che può già “virtualmente ritenersi un nuovo calciatore biancoceleste”, non sarà come era emerso negli ultimi giorni Diego Gonzalez, bensì il difensore centrale della Primavera Fabio Ruggeri il quale andrebbe a rinforzare il reparto difensivo campano agli ordini di Martusciello.

Il tweet di Di Marzio