Di Marzio: "La Lazio pensa a Colpani, ma sul giocatore…"

Nonostante tutte le dinamiche ancora da chiarire sul futuro dell'allenatore biancoceleste, la Lazio si sta muovendo per tentare di imbastire le prime trattative per costruire la rosa del prossimo anno.

Colpani e la Lazio

Dopo aver acquistato Tchaouna, per lui manca solo l'ufficialità, e mostrato alcuni interessamenti per giovani promesse all'estero come Dele-Bashiru dell'Hatayspor e Samed Bazdar del Partizan Belgrado, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la Lazio avrebbe messo gli occhi su Andrea Colpani, gioiellino del Monza. Su di lui tuttavia rimane forte l'interesse della Fiorentina con Palladino che lo riabbraccerebbe volentieri, perciò la società biancoceleste dovrà battere una forte concorrenza se vuole assicurarsi il talento del “Flaco” Colpani.

Depositphotos

Il tweet di Di Marzio