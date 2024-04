Il programma del Weekend delle giovanili della Lazio

Sul proprio sito ufficiale la Lazio ha pubblicato un nuovo comunicato contenete il programma completo degli impegni delle giovanili della Lazio durante questo weekend.

È un ricco weekend quello che si divide tra sabato 20 e domenica 21 aprile: sono cinque le sfide in programma per le squadre agonistiche del Settore Giovanile biancoceleste.

I primi e gli unici a scendere in campo nella giornata di sabato sono i ragazzi di Gianluca Procopio. L’Under 16 ospita al Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ i pari età della Salernitana. Alla penultima giornata della Regular Season, le aquile classe 2008 devono conquistare la vittoria per difendere il terzo posto della classifica e lasciarsi alle spalle la Fiorentina, dietro di sole due lunghezze.

Le aquile classe 2010 di Tommaso Rocchi giocano il posticipo della domenica. La Lazio attende il Città di Ciampino al ‘Green Club’, sfida valevole per l’ultima giornata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. I biancocelesti primi ed ormai già qualificati ai quarti di finale, vogliono continuare a mantenere l’imbattibilità.

La domenica prosegue con un`agenda piena di impegni. Ultima giornata della stagione regolamentare per l’Under 15. I ragazzi classe 2009 guidati da Giorgio Galluzzo sono impegnati nella trasferta di Empoli. La Lazio, che ha già staccato il pass per gli ottavi di finale della categoria, affronta i toscani ancora in lotta per difendere il secondo posto.

È derby per l’Under 17, una stracittadina che potrebbe risultare decisiva per le aquile classe 2007 di Marco Alboni. Alla penultima giornata della Regular Season, la Lazio deve ottenere il bottino pieno per lasciare ancora accese le speranze della qualificazione alle fasi finali, guardando inoltre il risultato del Frosinone, attualmente quarto. Sfida ostica anche per la Roma che spera ancora nel secondo posto della classifica. Un derby decisivo per la stagione di entrambe le squadre.

L’Under 18 di Francesco Punzi è impegnata lontano dalle mura amiche. I biancocelesti, domenica mattina, affrontano i padroni di casa del Sassuolo. La Lazio deve tenere alta la concentrazione contro i neroverdi che sono risultati alquanto ostici soprattutto nella seconda parte della stagione. A sette giornate dalla conclusione del campionato, le aquile classe 2006 devono cercare di dare seguito all`ottima prestazione vista contro l`Inter per difendere la zona playoff.

Tutto è pronto per un altro weekend ricco di sfide, le giovani aquile sono pronte a volare.

Il programma del weekend:

Under 18 Nazionali – 28^ giornata

SASSUOLO-LAZIO

Domenica 21 aprile, ore 10:30 ‘Mapei Football Center’ - Sassuolo

Under 17 Nazionali - 26^ giornata

LAZIO-ROMA

Domenica 21 aprile, ore 15:00 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ - Roma

Under 16 Nazionali - 25^ giornata

LAZIO-SALERNITANA

Sabato 20 aprile, ore 15:00 Centro Sportivo ‘La Borghesiana’ - Roma

Under 15 Nazionali - 26^ giornata

EMPOLI-LAZIO

Domenica 21 aprile, ore 11:00 Centro Sportivo ‘Monteboro’ - Empoli

Under 14 Pro

SOSTA



Under 14 Regionali Eccellenza -26^ giornata

LAZIO-CITTA’ DI CIAMPINO

Domenica 21 aprile, ore 14:30 Centro Sportivo ‘Green Club’ - Roma