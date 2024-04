Quasi tutto pronto per la gara in programma questa sera in quel di Marassi (Genova) alle 18.30, quando Genoa e Lazio sfidandosi apriranno la 33° giornata di Serie A Tim. Continuano ad essere tante le assenze per Igor Tudor, che oltre ai lungodegenti Provedel e Zaccagni, freschi di rinnovo, dovrà fare a meno anche di Immobile e Guendouzi, infatti non sono partiti insieme al resto della squadra.

I convocati scelti da Tudor

Il tecnico biancoceleste Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Genoa (ore 18:30) allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Portieri: Mandas, Renzetti, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli;

Centrocampisti: Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Isaksen, Pedro.

La probabile formazione

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Allenatore: Igor Tudor