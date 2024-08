Calciomercato, il figlio di Conceicao giocherà in Serie A: ecco dove

La Juventus ha concluso l'acquisto di Francisco Conceicao dal Porto con un prestito oneroso, per una cifra di 7 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Le cifre dell'accordo

L'accordo include anche il pagamento del salario del giocatore. Francisco, figlio dell'ex calciatore Sérgio Conceicao, secondo gianlucadimarzio.com, arriverà a Torino domenica 25 agosto e si sottoporrà alle visite mediche il giorno seguente, lunedì, prima di firmare il contratto con la squadra bianconera.

Chi è Francisco Conceição

Conceição, un talentuoso esterno offensivo portoghese, non è stato convocato dal Porto per la recente partita contro il Rio Ave, segnale che l'accordo con la Juventus era ormai in fase avanzata. Il suo trasferimento rappresenta un rinforzo significativo per i bianconeri, che cercano di aggiungere qualità e profondità alla squadra in vista della stagione in corso.