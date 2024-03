Luciano Moggi: "Lazio in difficoltà senza Tare"

Durante un'intervista su Radio Radio, Luciano Moggi, ex Direttore sportivo della Juventus, ha affrontato diversi argomenti, incluso quello riguardante la Lazio. Secondo Moggi, il principale motivo dell'andamento negativo della squadra in questa stagione è stato l'uscita di Igli Tare.

E' partito un leader della squadra come Milinkovic Savic, ma soprattutto è andato via per disaccordi con l'allenatore Igli Tare. Per me era un dirigente preparato a tenere i bilanci in ordine ed a dare una mano a Lotito che è un grande presidente ma non può essere solo. Io avevo detto che la Lazio non si sarebbe ripetuta ed i fatti mi danno ragione. Sarri che non amava avere i dirigenti vicino adesso si trova in difficoltà ed il Presidente Lotito gli ha risposto “Tu pensa a far giocare la squadra perchè i giocatori li hai presi tu.