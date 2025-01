Tra emergenza e Primavera: i convocati di Baroni per Braga-Lazio

La Lazio questa sera chiuderà a Braga il primo ciclo di partite della prima fase di Uefa Europa League 2024/25. La squadra di Baroni sfiderà la squadra di Carvalhal forte del passaggio del turno tra le prime otto già acquisito. Il tecnico della Lazio, ieri, in conferenza stampa ha sottolineato però l'importanza del match di questa sera esigendo il massimo dai suoi calciatori. I biancocelesti sfideranno i portoghesi in piena emergenza viste le assenze tra squalificati, infortunati e fuori lista con mister Baroni che ha convocato per l'occasione ben cinque ragazzi dalla Primavera.

La Lazio attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati scelti da mister Baroni per la sfida di questa sera al Braga.

I convocati della S.S. Lazio

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in trasferta contro il Braga (ore 21:00). Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gigot, Gila, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Zazza; Centrocampisti: Dele-Bashiru, Di Tommaso, Nazzaro; Attaccanti: Balde, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Serra, Tchaouna.

