Le ultime su Gaetano Castrovilli

Aggiornamento 15:20

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio è fatta per Castrovilli al Monza, è stata trovata l'intesa tra le società.

Aggiornamento 15:05

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, questa sera Gaetano Castrovilli sarà a Monza per finalizzare il tutto. La società Brianzola domani ha pianificato visite mediche e firma.

Aggiornamento 13:25

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sono stati allacciati i primi contatti tra brianzoli e biancocelesti per il trasferimento di Gaetano Castrovilli

Castrovilli in uscita

La rosa biancoceleste sta svolgendo una grande stagione, infatti, occupa il 4° posto nella classifica del campionato di Serie A ed è alla vetta dell'Europa League. Nonostante le ottime prestazioni mostrate dai membri della Lazio durante i match, sembra che alcuni calciatori non siano riusciti a trovare il loro posto nello schema di gioco del mister Marco Baroni. Gaetano Castrovilli è stato schierato soltanto in 9 partite, entrando quasi sempre agli ultimi minuti e solo una volta come titolare, ma non solo, infatti, è anche stato estromesso dalla lista UEFA.

Aggiornamento 15:30

Secondo quanto riportato dal giornalista de “Il Messaggero” Valerio Marcangeli, Gaetano Castrovilli sarebbe in partenza nella giornata di oggi per Monza, in cui sarebbe pronto a trasferirsi in prestito secco fino al termine della stagione. Oggi sarà decisivo il risultato delle visite mediche per la riuscita dell'operazione.