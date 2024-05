La Repubblica | L'ex Vecino arma anti-Inter. Spalletti richiama Immobile

Domani la Lazio andrà a San Siro a sfidare l'Inter capolista e vincitrice dello Scudetto 2023/24, ma Lotito e Fabiani pensano anche al futuro. E' ad un passo l'accordo con la Salernitana per l'acquisto di Tchaouna, che sostituirà Felipe Anderson, e di Dia. Per entrambi servono 22 milioni, ma la Lazio è ancora ferma a 20. L'accordo è molto vicino. Dia è ancora tentato da altre società che gli garantiscono il posto da titolare, mentre qui dovrà vedersela con Immobile e Castellanos. Nonostante ciò, c'è ottimismo sul sì di entrambi e, come riporta La Repubblica, l'affare si farà.

Immobile tra i pre-convocati per l'Europeo

Parlando di attaccanti, Spalletti ha inserito Immobile nella lista dei pre-convocati per lo stage della Nazionale, in programma a Coverciano dal 30 maggio al 5 giugno. Il 9 giugno, poi, verrà stilata la lista ufficiale dei convocati per l'Europeo: praticamente certa la presenza di Zaccagni.

Ciro Immobile

I ballottaggi per domani

Tornando al campionato, Vecino è in ballottaggio con Guendouzi. L'uruguaiano è a quota 6 gol quest'anno, dietro solo al capocannoniere Immobile che ha segnato 7 gol in Serie A e 11 in stagione. Il contratto di Vecino scadrà nel 2025 e potrebbe rimanere anche nella prossima stagione. L'alternativa sarà raggiungere l'amico Torreira al Galatasaray. Sicuro del posto domani è Kamada, mentre in attacco c'è il solito ballottaggio Immobile-Castellanos. Verso la conferma Anderson e Zaccagni, con Luis Alberto che siederà in panchina.