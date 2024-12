Coppa Italia, l'Empoli vola ai quarti di finale e condanna la Fiorentina

Altra serata di Coppa Italia, con un ottavo di finale tutto toscano tra Fiorentina ed Empoli, giocato al Franchi dopo il grande spavento di qualche giorno fa vissuto con Edoardo Bove.

Fiorentina-Empoli: la partita

Parte forte l'Empoli, che si dimostra squadra ostica e passa subito avanti con Ekong, ma da sottolineare l'errore di Terraciano che non esce e consente al centrocampista svedese di spiazzarlo. Cerca di rispondere la Fiorentina con il solito Kean, ma l'attaccante italiano colpisce clamorosamente la traversa da nemmeno un metro con un'inzuccata a botta sicura. Secondo tempo a tinte viola, con i padroni di casa che dettano i tempi di gioco e ribaltano la partita in dieci minuti, prima con Kean e poi con Sottil. Quando ormai tutti si aspettano una vittoria della Fiorentina, anche vedendo l'inerzia del match, non c'è neanche il tempo di esultare per i ragazzi di Palladino che appena cinque minuti dopo, al 75', è Esposito a trovare il gol del pareggio e a rimettere la partita in equilibrio.

Fiorentina-Empoli 2-2: si decide tutto alla lotteria dei rigori

Terminata 2-2 nei 90' regolamentari, la partita si è decisa ai calci di rigore: sbaglia Ekong, l'autore del vantaggio empolese, ma risultano fatali gli errori dal dischetto di Ranieri e Kean, che condannano la Fiorentina all'uscita anticipata da questa edizione della Coppa Italia. L'Empoli vola ai quarti di finale, che si giocheranno contro una tra Juve e Cagliari (match in programma martedì 17 dicembre). Domani invece, sarà il turno di Lazio e Napoli: la vincente sfiderà una tra Inter e Udinese.