Cataldi: “Gara difficile, Bove tornerà presto a fare la differenza”

Sono passati quattro giorni da un evento che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, dal malore del giovane centrocampista viola Edoardo Bove, attualmente ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze per i controlli dopo l’arresto cardiaco diagnosticato dai medici. In questi giorni, le manifestazioni di affetto, social e non solo, nei confronti del ragazzo sono state moltissime, così come è stato importante il supporto dei compagni di squadra, primo fra tutti Cataldi, uno dei primi ad intervenire e soccorrere l’amico e compagno nel momento del malore. Ieri sera, dopo il match valido per gli ottavi di Coppa Italia, Fiorentina-Empoli, l’ex centrocampista della Lazio ha parlato ancora di Bove.

