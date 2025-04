Atalanta, Roma e Bodo: il dato sui biglietti venduti in casa Lazio

La stagione della Lazio dipenderà molto dai risultati di queste settimane: in Serie A i biancocelesti sono ancora in corsa per il quarto posto, in Europa League invece c’è un quarto di finale da giocare con il Bodo Glimt. L’apporto dei tifosi sarà importante, in questa stagione la Lazio ha sempre avuto il sostegno della propria gente anche dopo le due sconfitta roboanti con Inter e Bologna.



Atalanta-Lazio, il dato sui biglietti venduti

Come riportato dal Corriere dello Sport, saranno mille i biancocelesti presenti a Bergamo per supportare la propria squadra.

Lazio-Roma, il dato sui biglietti venduti

Per il derby della Capitale in programma il 13 aprile alle ore 20:45, come riportato dal Corriere dello Sport per il momento sono attesi 58mila spettatori.

Lazio-Bodo Glimt, il dato sui biglietti venduti

La Lazio ha l’opportunità di giocare il ritorno dei quarti di finale davanti ai propri tifosi: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono 32mila i biglietti staccati in questo momento.