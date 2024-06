Il Messaggero | Zac, papà d'Italia: ci riporta a Berlino. Lotito: "Orgoglio laziale"

Mattia Zaccagni ci riporta a Berlino con un capolavoro. Il piccolo Thiago, suo figlio, fra un sorriso e un vagito, esulta al gol del proprio papà immortalato dalla moglie Chiara, incinta della secondogenita. “Non so nemmeno quanti messaggi ho ricevuto, devo ancora rispondere a molti, ma il mio preferito è quello di mia moglie con il video di mio figlio.” Spalletti lo ha mandato in campo a nove minuti dal 90' ed ecco il miracolo italiano. Zaccagni come Baggio contro la Nigeria nel ‘94, ma soprattutto come il suo idolo Del Piero nel 2006. Proprio Del Piero ha scritto all’attaccante facendogli i complimenti e dicendogli di continuare così.

L'emozione di papà Fabio

Anche papà Fabio ha speso delle parole per il momento magico del figlio: “Nel 2006 Mattia era un bimbo, girava euforico con la bandiera dell'Italia per quel mondiale vinto. Era con noi all'Hotel villa Saba, l'albergo di famiglia, dove abbiamo sempre visto insieme i mondiali e gli europei. Qui è nato il miracolo. Lo abbiamo ammirato in tv in questo stesso albergo con sua moglie Chiara e mio nipote Thiago, al gol è scoppiato il finimondo. Lo abbiamo chiamato, ma non lo abbiamo fatto parlare. Urlavamo. Nemmeno quando abbiamo vinto i mondiali abbiamo esultato così tanto. Stiamo sognando. Mattia è nato col pallone, è partito dai dilettanti e ha fatto tutte le categorie. Ora deve continuare con umiltà come gli abbiamo sempre insegnato. Dobbiamo ringraziare la Lazio, con cui continuerà per i prossimi 4 anni, e i suoi tifosi. E' anche merito loro se sono stati raggiunti determinati obiettivi, dopo l'ultima stagione è stato tormentato dagli infortuni che non l'hanno portato nella miglior condizione in azzurro."

La fascia di vice-capitano e le coccole di Lotito

A casa Zaccagni si sono accorti che al momento del tiro magico la caviglia ha fatto un movimento strano, ma fortunatamente è tutto rientrato. I suoi compagni della Lazio lo hanno osannato sui social e non vedono l'ora di riabbracciarlo. E' sempre più simbolo biancoceleste e avrà presto la fascia di vice-capitano al braccio, visto l'addio di Luis Alberto. Anche Lotito se lo coccola: “E' il nostro campione, già una bandiera, un ragazzo splendido e si merita tutto quello che sta vivendo. E' l'orgoglio della Lazio in azzurro.”