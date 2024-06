Zaccagni, parla la moglie Chiara: "Sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera"

Chiara Nasti è al settimo cielo. La moglie dell'eroe del momento Mattia Zaccagni è all'ultimo mese di gravidanza e ha assistito alla gioia più grande di un calciatore, un gol pesantissimo con la propria nazionale arrivato all'ultimo secondo e che ha sancito la qualificazione agli ottavi. La nota influencer è stata raggiunta dai microfoni de La Gazzetta dello Sport en de La Repubblica per commentare il momento magico vissuto due giorni fa.

Quando ho visto Mattia che entrava in campo ho capito dal suo sguardo che poteva succedere qualcosa di bello. Non so spiegarlo, certe cose si sentono. Quindi ho aspettato che succedesse e alla fine è successo davvero. icordo solo il boato del ristorante e la felicità di tutti noi. È stata una magia, a fine gara l'ho videochiamato. È stata una cosa bellissima: lui aveva ancora addosso la tensione della partita, io piangevo... Il nostro è stato un messaggio molto intimo, che ha ripercorso un momento un po' buio di qualche mese fa. Un periodo che però ci ha portato la scoperta dell’arrivo della nostra bambina. Quando è partito ci siamo fatti una promessa, dicendoci che la cosa più bella sarebbe stata quella di vederci dopo un mese. Solo così vorrebbe dire che è andato tutto bene.