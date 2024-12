Lazio, le piste di Belahyane e Casadei si complicano: la situazione

Sabato la Lazio scenderà in campo contro la fortissima Atalanta, una squadra ostica da battere quest’anno e campione di Europa League in carica. I biancocelesti sono consapevoli di dover forgiare un’ottima prestazione contro una rivale per i primi posti in classifica, oltretutto occorrerebbe non perdere ulteriori punti dopo le sconfitte contro Parma e Inter collezionate nell’ultimo mese. Gli obiettivi della Lazio non sono soltanto sul campo, ma anche fuori. La società, nei prossimi mesi, probabilmente a partire da gennaio, dovrà lavorare al mercato per rinforzare l’organico e metterlo nelle condizioni di affrontare i numerosi appuntamenti futuri segnati nel calendario dei biancocelesti.

Lazio, obiettivo mercato: Belahyane

Sul fronte mercato, gli obiettivi sono chiari ma complicati. Come riporta Il Corriere dello Sport, la Lazio dovrà scavalcare un muro altissimo per rendere possibili due piste che portano rispettivamente a Belahyane o Casadei, due nomi entrati tra i potenziali rinforzi di gennaio. Le voci trovano conferme: Setti, presidente del Verona, chiede 20 milioni di euro per il regista franco-marocchino arrivato lo scorso gennaio. La cessione del club consiste in un’ulteriore complicazione. Belahyane è stato accostato al Napoli ed era, in precedenza, entrato nel mirino anche delle due milanesi. La Lazio potrebbe contare sui buoni rapporti fra Lotito e Setti o sulla conoscenza consolidata tra il giocatore e Baroni, allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A. La società veneta vuole monetizzare al massimo il cartellino del suo giovane talento classe 2004 che vanta un curriculum assolutamente di tutto rispetto, con già 16 presenze quest’anno. Per questo, inserire un obbligo di riscatto nell’operazione non rappresenta uno spiraglio favorevole.

Lazio, obiettivo mercato: Casadei

Un’alternativa da sempre apprezzata è quella di Cesare Casadei, in forza al Leicester, calciatore azzurro classe 2003, under 21, ex Inter, un profilo interessantissimo nell’ottica del calcio italiano. Si dovrebbe trattare di un investimento voluto e indovinato anche da Sarri che lo aveva individuato come possibile successore di Milinković nell’estate 2023. Il giocatore desta l’interesse di diverse squadre di Serie A e Lazio non lo ha mai nascosto. , però, sta giocando poco quest’anno e ha collezionato cinque presenze in Conference, senza mai entrare in Premier. Il club di Londra ci crede ma non lo vuole cedere a titolo definitivo, se non a cifre assurde come 30 milioni di sterline. La Lazio è molto frenata da questa operazione, dubbiosa sul prendere in prestito un giovane talento e tenerlo solo quattro o cinque mesi, senza, quindi, che rappresenti un investimento lungimirante.

