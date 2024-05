CdS | Torna su Sky “Lazio 1974” in versione integrale

Lazio 1974: grande e maledetta

Come riportato dal Corriere dello Sport, tornerà domani su Sky “Lazio 1974: grande e maledetta", stavolta in versione integrale. La produzione Sky verrà riprodotta dalle 19.30 su Sky Sport Calcio e dalle 23.30 su Sky Sport Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW.

Versione integrale

La versione estesa aggiunge 20 minuti di contenuti esclusivi con un focus sulla stagione precedente allo Scudetto, la figura del presidente Umberto Lenzini; l’avventura col paracadutismo di Martini e Re Cecconi e l’importanza di Mario Frustalupi.