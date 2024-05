Il Messaggero | Domani i 50 anni dello Scudetto '74, all'Olimpico in 50mila

Il punto da Formello

Come riportato da Il Messaggero, continuano le buone notizie dal campo: si è rivisto Gila dopo la lesione, ma sarà decisiva la rifinitura di oggi per una decisione sul centrale spagnolo. Marusic ieri non si è allenato ma solo a scopo precauzionale. I ballottaggi sono tra Casale e Hysaj, Vecino e Guendouzi, Immobile e Castellanos, mentre in porta sarà confermato Mandas come detto dallo stesso Tudor.

Il dato sui biglietti per domani

Domani si viaggerà intorno ai 50mila spettatori per una giornata dedicata totalmente al 50° anniversario dello Scudetto ‘73-’74.