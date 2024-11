Coulibaly provoca la Lazio: "Domenica farò l'assist per il goal di Bonny"

Intervenuti alla “Gazzetta di Parma” Ange-Yoan Bonny e Woyo Coulibaly hanno rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Parma-Lazio, in programma per domenica 1° dicembre e valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. I due giocatori gialloblù sono prossimi ad affrontare la squadra di Baroni e si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Coulibaly

Nella partita di domenica contro la Lazio mi aspetto un mio assist e il goal di Ange (Bonny), vorrei fargli un passaggio trionfante con tutto il mio cuore. Lo stadio Tardini sarà sold out e so che da tante emozioni.

Come il Parma affronterà la Lazio

Domenica dovremo non cercare di stravolgere il nostro stile di gioco, dovremo entrare in campo il giusto atteggiamento e spirito. La Lazio è una squadra importante, dovremo trovare la giusta concentrazione per rendere al meglio delle nostre possibilità.