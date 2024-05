Lazio Women, Varriale e Gomes in coro: "Felici della vittoria ma pensiamo già alla gara con la Ternana"

Archiviata facilmente la pratica San Marino con un netto 5-0, le ragazze di Grassadonia continuano a godersi la vetta aspettando il match di domenica contro la Ternana che potrebbe voler dire promozione in caso di 3 punti. Al termine della partita sono intervenute ai microfoni ufficiali del club Marta Varriale e Adriana Gomes.

Non era semplice, l'importante era approcciare bene e così è stato. Abbiamo subito fatto 2 gol e siamo contente per un risultato che non era facile da ottenere. Spirito? Siamo positive, l'importante erano i 3 punti di oggi e da sta sera penseremo già a domenica, ma siamo serene e pronte. Porta inviolata? Mancava da un po', siamo contente di aver mantenuto la porta inviolata, speriamo di continuare così. Tante di noi hanno iniziato a lavorare con Grassadonia da un anno, con gli innesti di quest'anno siamo tanto sul campo e questo sta portando risultati e siamo contente perché siamo seguendo quello che ci chiede il mister. Ora due minuti per festeggiare e pensiamo già a domenica che sarà una gara importantissima

Io sono una persona che crede nel lavoro, sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Domenica abbiamo una gara importante e sono felice. Il mister ci aveva detto che la partita di oggi era una delle più importante della sua carriera era oggi perché sbagliare oggi avrebbe significato tanto in questo campionato. Prima sbagliavamo tanto, creavamo tanto ma non segnavamo. Noi lavoriamo tanto in settimana e anche noi attaccanti abbiamo provato ad alzare l'asticella in piccole cose e i risultati stanno arrivando. Noi davanti siamo in armonia, questo tipo di gioco ci permette di arrivare a buoni risultati. Sono contenta che stiamo segnando tutte. Domenica chiedo ai tifosi di stare qui con noi al Fersini, abbiamo bisogno di tutti. Sarà una gara importante con due squadre protagoniste, aspetto tutti qua domenica