Lazio-Salernitana, il doppio ex Minala: "La mia famiglia ha sofferto all'inizio della mia carriera"

Lazio e Salernitana si preparano ad affrontarsi in campo per il match in programma all'Olimpico venerdì 12 aprile alle 20.45. Tra i giocatori che hanno vestito le maglie di entrambe le squadre c'è Joseph Minala, che intervenendo ai microfoni di Punto Nuovo Sport ha commentato così il prossimo incontro.

Queste le sue parole:

"Salernitana? Parlo da tifoso: se si fosse lavorato sulla cessione di quei giocatori che volevano andar via, chissà le cose come sarebbero andate. Magari sarebbe arrivata comunque la retrocessione, ma almeno la Salernitana avrebbe lottato fino alla fine. Anche tutti questi cambi non hanno aiutato. È importante da parte di una società farsi sentire, non dar modo ad un calciatore di fare quello che vuole".