Europa League, impresa storica dell'Atalanta ad Anfield: la Roma vince contro il Milan

Terminano le sfide di questa serata di Europa League, con un risultato più che storico per le italiane. L'Atalanta ad Anfiled è riuscita a battere il Liverpool per 0-3, un netto successo firmato Scamacca (doppietta) e Pasalic. Un vantaggio importantissimo per i bergamaschi in vista della gara di ritorno in Italia.

L'incontro tutto italiano tra Milan e Roma si conclude invece con il risultato di 0-1. I giallorossi conquistano la vittoria grazie alla rete di Mancini su calcio d'angolo. Prossima settimana il ritorno all'Olimpico.

Di seguito tutti i risultati della serata:

Benfica-Marsiglia 2-1 (16' Rafa Silva, 52' Di Maria, 67' Aubameyang)

Bayer Leverkusen-West Ham 2-0 (83' Hofmann, 90'+1 Boniface)

Liverpool-Atalanta 0-3 (38' Scamacca, 60' Scamacca, 83' Pasalic)

Milan-Roma 0-1 (17' Mancini)