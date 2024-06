Lazio, Baroni in viaggio verso Formello: sarà il nuovo allenatore biancoceleste

Marco #Baroni in viaggio per #Roma: la #Lazio lo aspetta per la ✍🏻

Il tweet di Pedullà non lascia spazio a libere interpretazioni. Ieri la notizia di Marco Baroni sulla panchina della Lazio, aveva lasciato delusione e sgomento da parte del popolo biancoceleste.

LOTITO: “SAREMO COMPETITIVI”

Il presidente Claudio Lotito ieri all'Ansa aveva rassicurati i delusi “Saremo competitivi”. Il nodo da sciogliere ora è capire quale sia l'obiettivo minimo che la Lazio ha fissato col nuovo allenatore, dopo che Igor Tudor ha rassegnato le dimissioni perché, a dire sempre del presidente biancoceleste ‘Voleva cambiare 8 giocatori’. Troppi per le casse della Lazio che quest'anno deve fare i conti con l'obiettivo minimo raggiunto dell'Europa League.

Baroni in viaggio verso Formello

Il nuovo allenatore scelto da Fabiani e Lotito è Marco Baroni, ex Hellas Verona, e a breve ci sarà anche la firma sul nuovo contratto, anche se ieri sera rimbalzavano voci sulla tiepida perplessità di Lotito.

#NoBaroni, impazza sui social

Baroni ieri è ha incontrato il presidente Giulini per ascoltare l'offerta del Cagliari. Sembrava cosa fatta, ma poi con l'arrivo della chiamata della Lazio sono cambiate le carte in tavola. Il livello si alza e di parecchio, ed è proprio per questo che troverà un ambiente difficile. I tifosi biancocelesti chiedevano un nome più altisonante. E come se non bastasse sui social sono cominciate a circolare anche le foto di Baroni quando era un giocatore della Roma. Il #NoBaroni e diventato subito virale, ma è servito a poco. Lotito e Fabiani hanno scelto e già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità.