Lotito: "Tudor voleva cambiare troppi giocatori. Baroni? Tra poco saprete…"

L'ambiente Lazio si trova in una situazione delicatissima: dopo le dimissioni rassegnate ieri da Igor Tudor, la società biancoceleste si è dovuta mettere alla ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione. Il profilo individuato da Lotito e Fabiani per guidare la nuova Lazio è quello di Marco Baroni, che però non sta convincendo per niente i tifosi biancocelesti che stanno insorgendo in massa sui social. Per l'ex tecnico dell'Hellas Verona si parla di un biennale con l'ipotetica firma che potrebbe arrivare già nella giornata di domani, in serata si avranno sicuramente aggiornamenti più precisi.

Oggi margine della chiusura della campagna elettorale di Forza Italia a Napoli, Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni hai microfoni dell'ANSA per parlare della situazione che sta vivendo la Lazio.

Fraioli

Le parole di Lotito all'Ansa: