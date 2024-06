Rovella ricorda la sua prima stagione con la Lazio: "Pronto ad altre mille battaglie con l'aquila sul petto"

E' stata una stagione travagliata quella di Nicolò Rovella con la maglia della Lazio: arrivato in estate dalla Juventus, il centrocampista è diventato titolare dopo i primi mesi di ambientamento ma il problema alla pubalgia lo ha tenuto ai box per molto. Al suo rientro, Tudor lo ha schierato titolare soltanto in due occasioni: nell'ultima sfida con il Sassuolo e contro l'Inter, dove ha servito l'assist per il gol di Kamada. La Lazio, dopo le dimissioni di Tudor è in cerca di un nuovo allenatore ed in questo momento il favorito sembra essere Baroni. Una cosa è certa, Rovella ha come obbiettivo quello di diventare sempre più centrale nella prossima stagione, e proprio in questi minuti ha ricordato il suo primo anno nella Lazio con un post Instagram

Fraioli

Rovella ricorda la sua stagione in biancoceleste

Pronto ad altre mille battaglie con l’aquila sul petto