Fabiani: "Niente complimenti, i conti si fanno a fine stagione"

Le parole del Ds della Lazio

La Lazio non vuole fermarsi proprio adesso, ma i pericoli sono sempre presenti. Il direttore sportivo Angelo Fabiani lo sa bene: mentre aspettava il pullman al piazzale dello stadio Sinigaglia dopo la trasferta a Como, ha voluto mantenere i piedi per terra.

Diremo al pilota di volare basso. Niente complimenti, faremo i conti a fine stagione

ha detto, come riportato dal Corriere dello Sport. Questo è il messaggio che circola in queste ore a Formello.

Il percorso dei biancocelesti finora

L'opportunità per la Lazio di raggiungere la Champions League non deve far perdere alla squadra il senso della misura. Finora il percorso è stato ottimo: sette vittorie nelle ultime otto partite, terzo posto in Serie A, primo posto in Europa League e un totale di 31 gol segnati dall'inizio della stagione.