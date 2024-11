CdS | Lazio senza limiti: ecco dove è cambiata la squadra

Una Lazio senza limiti

La Lazio continua la sua corsa. Con 7 punti nelle ultime 8 partite, i biancocelesti sono saliti al terzo posto in classifica. In Europa, la situazione è ancora migliore, grazie al primo posto nel proprio girone. La squadra ha segnato 31 gol, e Tavares è il miglior assistman del campionato, dimostrando che questa squadra è ormai una macchina quasi perfetta, nonostante i molti cambiamenti estivi. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio ha compiuto notevoli progressi su 5 fronti.

I 5 punti che hanno cambiato la squadra

In primo luogo, i giocatori hanno più resistenza fisica, oltre a maggiore velocità e motivazione, caratteristiche che in passato mancavano. Inoltre, Baroni ha ridato importanza al ruolo offensivo dei terzini: non solo Tavares, ma anche gli altri sono più propositivi. L’affiancamento di Dia al Taty ha inoltre migliorato sia il rendimento di quest’ultimo che l’efficacia dell'attacco in generale. Un altro punto cruciale è la rinascita di Rovella e Guendouzi, ora centrali in un centrocampo a due, che li rende indispensabili per questa Lazio instancabile. Infine, la forma eccellente di giocatori come Pedro e Vecino, nonostante l’età, è un valore aggiunto: con i loro gol, prestazioni e leadership, continuano a essere pilastri della squadra.