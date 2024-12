La Lazio si ritrova nella cena di Natale

La cena di Natale avvenuta nella serata di ieri al Museo delle Civiltà all’Eur è stato un buon momento per ricompattarsi dopo la pesante sconfitta in casa contro l’Inter. Oggi è iniziata la preparazione per la sfida di sabato con il Lecce, sarà fondamentale la reazione dei ragazzi.

Nella cena di ieri, tramite dei post su Instagram è stato possibile vedere i calciatori della Lazio accompagnati dalle proprie mogli. Sono stati molti i volti nuovi rispetto alla cena dello scorso anno. I tifosi non si sono fatti sfuggire un dettaglio su Ivan Provedel.

Nasce una nuova coppia in casa Lazio: Ivan Provedel e Ludovica Martino stanno insieme

Ivan Provedel si è presentato alla cena di Natale con Ludovica Martino, attrice romana presente nella serie Skam Italia. La conferma della loro relazione è arrivata proprio ieri con dei post pubblici sul profilo Instagram della Lazio.

