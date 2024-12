Sarà la settimana più difficile da gestire per Baroni da quando siede sulla panchina della Lazio: i giorni che porteranno alla trasferta di Lecce saranno fondamentali per gettarsi alle spalle la figuraccia di lunedì sera contro l'Inter con la Lazio che ha subito la sconfitta più pesante in casa della sua storia. ieri si è svolto solo un breve confronto tra Baroni e i calciatori, mentre la sera al Museo della Civiltà è andata in scena la consueta cena di Natale del club.

Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello per riprendere gli allenamenti ed iniziare a mettere nel mirino la gara di Lecce in programma sabato alle 20:45.

L'allenamento a Formello della Lazio

Iniziato alle 15:00, l'allenamento di oggi ha visto tanto lavoro di natura tecnica e tattica con Baroni che ha lavorato tanto sui movimenti offensivi e difensivi anche grazie all'aiuto dei ragazzi dell'U17, visto che la Primavera era impegnata nel turno infrasettimanale di campionato. Nel mezzo anche la consueta partitella con i giocatori schierati con il classico 4-2-3-1. La settimana intera per preparare le gara, sarà così fino al derby con la Roma, permetterà a Baroni e al suo staff di gestire al meglio le risorse a disposizione e concentrarsi sul lavoro sul campo senza la frenesia dei tre impegni in sette giorni.

