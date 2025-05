Stendardo: “Lazio-Juventus sarà decisiva. Favorita? Dico che…”

Siamo alla vigilia di Lazio-Juventus, sfida decisiva per la Champions League. Il quarto posto attualmente è occupato dai bianconeri a 63 punti, seguono i giallorossi e i biancocelesti che hanno totalizzato gli stessi punti. Tudor dovrà fare a meno di Yildiz squalificato e di diversi calciatori alle prese con degli infortuni; Baroni invece non potrà contare su Patric e su Hysaj squalificato. Ai microfoni di SampGazzetta, l’ex biancoceleste Stendardo ha parlato così del match di domani.

La gara dell’Olimpico secondo me sarà decisiva. Sarà una partita tesa, senza possibilità di errore. Ogni singola sbavatura può essere decisiva per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Per questo ci sarà molta tensione. In gare così non c’è un vero favorito. Ogni episodio può far girare la partita e, dunque, il campionato. Servirà massima attenzione.