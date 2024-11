Capello sulla lotta scudetto: "Lazio? La squadra che gioca il miglior calcio in Italia ma.."

Fabio Capello, ex allenatore ed opinionista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della serratissima lotta scudetto. Capello ha parlato delle varie squadre coinvolte nella corsa, parlando anche della Lazio. Queste le sue parole.

Però io credo sia ancora la candidata numero uno. Se Inzaghi sarà lì a diretto contatto con la cima della classifica a marzo, avrà poi tutte le carte in regola per piazzare lo sprint decisivo.

L'Inter è un po’ “rallentata” rispetto allo scorso anno, almeno per quello che abbiamo visto finora.

Conte è l’unico a non avere le coppe di mezzo. Si è visto anche domenica sera, i giocatori azzurri erano più freschi degli avversari. Il Napoli ha mantenuto il primo posto dopo il trittico contro Milan, Atalanta e Inter e ha già giocato in casa della Juventus: ora avrà un calendario meno ostico, di cui dovrà approfittare per cercare di allungare.

La Juventus sta crescendo bene ma ha un punto interrogativo che riguarda Vlahovic, che non è il nove ideale del suo allenatore. Questo alla lunga potrebbe essere un problema.