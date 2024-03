Sarri dice no a un club di Premier League

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l'ex tecnico della Lazio Maurizio Sarri, a pochi giorni dal suo addio, avrebbe già potuto sedersi su un'altra panchina. Si tratta del Nottingham Forest, che naviga in acque difficili in Premier League, soprattutto dopo la penalizzazione per non aver rispettato i limiti del fair play finanziario. Il club gli avrebbe offerto un contratto triennale e un grissi budget da spendere in questa estate in caso di permanenza in massima serie.

L'offerta è stata, però, rispedita al mittente: troppo presto, evidentemente, per tornare ad allenare un altro club. Solo due settimane fa le dimissioni che avevano scosso il mondo Lazio. Avrebbe preso, al Nottingham Forest, il posto di Espirito Santo.