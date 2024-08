Per Matteo Cancellieri bussano due club di Serie A

Dopo essere tornato dal prestito con l'Empoli, continuano ad esserci l'interesse di diverse squadre per Matteo Cancellieri, attaccante della Lazio classe 2002.

Lazio, tre squadre su Cancellieri

Come riportato da gianlucadimarzio.com alla Lazio però potrebbe essere solo di passaggio dato l'interesse di diverse squadre su di lui. In particolare, come già detto, si tratta di Parma e Monza in Serie A, oltre al Rennes, squadra francese del campionato di Ligue 1.