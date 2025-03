Lazio-Udinese, dove vedere il match in tv: tutti i dettagli

Verso la sfida con l'Udinese

Archiviato il successo contro il Milan e dopo aver disputato l'andata degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen, la Lazio si prepara ad affrontare l'Udinese. La squadra biancoceleste è ora concentrata sulla prossima sfida di campionato, un match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

Fraioli

Data, orario e trasmissione della partita

L'incontro si giocherà lunedì 10 marzo allo Stadio Olimpico, con il fischio d'inizio fissato per le 20:45. La partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky, con la possibilità di seguirla in diretta streaming o on demand tramite le rispettive app e siti ufficiali. Sarà accessibile su Smart TV, PC, smartphone, tablet e console, oltre che sui canali dedicati della piattaforma satellitare.